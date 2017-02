Soledad Silveyra contó la verdad sobre su traumático accidente

Soledad Silveyra continúa en rehabilitación luego del accidente casero que sufrió en Punta del Este y por el cual tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

Ahora, a poco más de un mes de lo sucedido, la actriz contó lo que realmente le sucedió ese día.

"Me caí sobre una mesa de vidrio, me podría haber cortado íntegra. Fue violento y traumático. ¡Imaginate romper una mesa de vidrio! Fue un estruendo. Estaba tratando de arreglar el televisor. Me apoyé en la mesa, que tiene un borde de hierro, pero se ve que en algún segundo me tiré un poquito para atrás y caí de cola en los vidrios", contó en Cosas que pasan.

"No hay resonancia en el Cantegril, así que vino mi hijo a buscarme, me llevó a Buenos Aires, y ahí descubrieron que tenía la una de vértebra quebrada, todos los que se han quebrado saben de lo que hablo", agregó,

"Tenía un dolor tremendo. Tardaron mucho en detectarme qué era lo que tenía. Mi dolor era espantoso. Hace rato que no me escuchaba un tono tan desgarrador como los gritos que pegué en el Cantegril", concluyó.