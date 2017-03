Solanas: "Fue un discurso sin contenido"

Fuente: La Voz

El diputado nacional Julio Solanas, se refirió en términos muy críticos al discurso del presidente Macri a la Asamblea Legislativa. "Con tantas cuestiones turbias que hubo, creo que el presidente faltó a la verdad. Termina con un slogan que tenían los yanquis en la campaña", indicó."En su repaso por la educación pública, faltó a la verdad. Hay un desapego a la educación pública, como también a la salud pública. No hay educación, no hay medicamentos, y cada vez están más caros", agregó el legislador.Solanas, también se refirió a la cuestión económica: "Dijo que la gente hoy llega a fin de mes. Otra mentira escrita por Durán Barba. En el medio, está la bronca de los investigadores del Conicet que se manifestaban afuera, de las Pymes que no pueden llegar a fin de mes, cubrir costos, o competir con las exportaciones. Aparte, habla de transparencia, cuando se comete un delito al condonarse una deuda a sí mismo con el caso del Correo Argentino", destacó."Fue el discurso de alguien que habla desde arriba", remarcó Solanas. "Se dijo que no hubo conflicto de intereses en el caso del Correo Argentino. Esto por sí solo es gravísimo, cuando el gobierno cerró un acuerdo, que no fue homologado", sentenció.