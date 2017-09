Dominó trabaja en su disco

La banda que ya cumplió dos años tocando en Paraná, dedica su tiempo por estos días a su primer trabajo discográfico. Gastón, Luciano, Gustavo y Matías comparten un mismo objetivo y es el de llevar su música por todas partes.





— ¿Cómo fueron los inicios de la banda? ¿Cómo surge el grupo?

—La banda se inició en Marzo de 2015, y surge con la idea de componer y a la vez recuperar material compuesto por los integrantes en distintas bandas de las que fuimos parte (Sexta Línea, Vintage, Arión, etc). Igualmente, el motor siempre es tocar en vivo lo mas que se pueda y en las mejores condiciones posibles.





— ¿Por qué eligieron denominarla Dominó?

—El nombre surge de un tema de Kiss, aunque la idea de mantenerse en la música a través de diferentes proyectos, donde las fichas van cayendo también puede asociarse. No es fácil mantener una banda, la sucesión de integrantes, las dificultades, etc. Igual, un nombre no es importante, pero buscamos uno que se pueda recordar.





— ¿Quiénes integran el grupo actualmente?

—La banda es: Gastón Echarnier en guitarra y voz; Luciano Centeno en guitarra; Gustavo Ruiz en Batería y Matías Galliusi en Bajo y coros.





— ¿Cuál es el género que los caracteriza y por qué creen que se diferencian del resto?

—Nos podrían encuadrar dentro del Hard Rock clásico. No diría que nos diferenciamos, sino más bien que pertenecemos al grupo de bandas que tratan de presentar al público una idea original, con una composición trabajada, donde el que asiste al show se vaya con la idea de que a la banda le importa que pasen un buen momento. Después de eso, si las letras llegan, mejor todavía.





— ¿Tienen algún trabajo discográfico o grabación?

—Estamos en el proceso de empezar a grabar (en setiembre entramos al estudio). Nos tomamos estos dos primeros años para lograr ajuste y una lógica musical y compositiva.





— ¿Cómo vino este 2017 para ustedes en materia de presentaciones?

—Por suerte desde que arrancamos, logramos una buena continuidad en presentaciones, donde la gente nos va conociendo, y donde sobre todo, vamos compartiendo hermosos momentos junto a grandes bandas de acá (Maquinar, Arterial, El Clon, Calóyero y Gurí de Buenos Aires por nombrar algunas.)





— ¿Hacen falta más espacios para tocar en Paraná y la zona?

—Por supuesto! Paraná es una hermosa ciudad con grandes músicos. Nos merecemos un circuíto que no solo ofrezca bares, sinó también salas acondicionadas y sobre todo buenos arreglos económicos para que los proyectos culturales se mantengan y crezcan.





— ¿Han tenido posibilidad de hacer gira con el grupo?

—Hasta ahora solo hemos tocado entre Paraná y Santa Fé.





— ¿Cuáles son sus proyectos a futuro?

—Llevar nuestra música a donde podamos y seguir materializando las canciones en grabaciones.





FACEBOOK: Dominó Rock







