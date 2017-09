Ávalon marca presencia en la región

ÁVALON (1).jpg

La banda concordiense visitó la ciudad el último fin de semana para tocar junto a otros grupos locales en Limbo Bar. Hoy comparten sus proyectos a futuro y anticipan su nuevo trabajo discrográfico.—Con Ari, somos amigos desde la adolescencia, siempre tuvimos la idea de tener una banda juntos, comenzamos hace unos 8 años haciendo covers de la música que más nos gusta Beatles, Radiohead, Oasis, etc..hoy hace 5 años que tenemos nuestras canciones dando vueltas x las rutas entrerrianas, nos sentimos muy contentos con este presente.—Ávalon surge de una historia vinculada al Rey Arturo, el tenía su lugar energético, sus campos ideales, el Ávalon..el cual no se sabe a ciencia cierta donde fue, pero se estima era en las praderas de Glastonbury, donde hoy se realiza el festival más importante de música británica y mundial..ese concepto de vínculo hacia nuestra música y el surgimiento de la banda nos pareció ideal.—Solo Ari y yo, estamos desde el principio y un poco somos el esqueleto, en batería se sumó hace mas de un año Diego Spaciuk y en guitarra/synths Facu Castell.—Es difícil definir un estilo, pero estamos ligados el movimiento indierock, britrock, hacemos canciones con estribillos sinceros, quizás con una base hasta pop, hoy x hoy nos encontramos también en una búsqueda un poco mas cercana al synthrock. Bandas como The War on Drugs, o bien, de acá El Mató a un policía motorizado son buenos referentes de la música actual.—A principios de año sacamos nuestro disco "Los Sonidos", el cual estamos presentando por toda la provincia, hemos pasado por Concordia, C. D. Uruguay, Paraná, Bs. As. Ahora iremos seguramente a Sta Fe y el norte del país, estamos contentos de poder girar por la región, es lo que más nos gusta hacer con nuestra música.—En Octubre (13) estaremos tocando con El Estrellero en Concordia (Club Lennon), será una noche hermosa, en noviembre estaremos en Sta Fe y a fin de año seremos parte del Festi Espacio Boreal en Concordia, lo que promete ser un cierre de año genial.—Si, tenemos un Ep que sacamos en el 2015 y un LP "Los Sonidos" que lanzamos en el mes de Febrero, lo grabamos en Concordia en La Cueva Estudios y fue mezclado y masterizado por Nicolás Gonzalez (Famélicos) en su estudio en Sta Fe.—Estamos en la producción de un segundo video para este disco, la canción es "Cicatriz" y será filmado en el Lago Salto Grande, además estamos terminando nuevas canciones que seguramente grabaremos en el verano del 2018, tenemos la idea de sacar un Ep en los primeros meses del año que viene.—La búsqueda constante de un sonido propio, es muy importante no quedarse quieto y conformarse, creo que nuestro motor principal es la búsqueda incansable de un sonido genuino y representativo de lo que queremos transmitir.—Si..se ha visto estos últimos meses que varios lugares han cerrado, es más complicada la logística de fechas en estas épocas, esperemos el apoyo vuelva y que se recupere el buen momento que se vivió todos estos últimos años, la cultura, sea música, escritura, pintura, hace bien a la sociedad, necesitamos espacios de expresión y necesitamos autogestionarlos también, artistas..no esperen que nada venga del cielo, búsquenlo. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por el contacto, nos encanta poder transmitir nuestro pensamiento y nuestra música con todos Uds. Nos estaremos cruzando en breve en alguna noche para brindar y disfrutar de esto hermoso que se llama música.