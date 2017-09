Sol Pérez deslumbró en la pista y habló sobre la chance de un romance con Maluma

sol3.JPG

Angel de Brito encabezó la ronda de puntajes con felicitaciones: "Este ritmo es muy 'buchón' porque es muy difícil. Igualmente, fue un trabajo muy digno".Pampita le puso un "8" y observó que "Sol está bailando increíble". "La verdad es que me sorprendió mucho en este ritmo", dijo.Moria también quedó anonadada: "Bertona es un gauchito todoterreno y no puedo creer lo que está bailando Sol, es de bailarina profesional". La diva les puso "9".Por último, Marcelo Polino (8) concluyó: "Fueron la sorpresa de la noche. No daba dos pesos por Sol".