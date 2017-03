Sin apoyo del PAMI: Larry de Clay cuenta el drama de su papá

Raúl Biaggioni, más conocido como Larry de Clay por su labor en ShowMatch, utilizó su cuenta de Facebook para relatar el preocupante presente que está atravesando su padre, quien tras sufrir cáncer, ahora tiene Parkinson.





"Mi pobre viejo de 82 años viene de ganarle al cáncer y ahora la está peleando con un Parkinson. Los que me conocen lo saben. Imaginen los remedios que debe tomar. Ahora el PAMI no le cubre MÁS algunas medicaciones que necesita", relató el cómico sobre una realidad que deben enfrentar miles de jubilados en la Argentina.





"Gracias a Dios con mi hermano lo podemos ayudar. Sólo pienso en esos abuelos que no reciben más sus medicamentos. Les pido a las personas que me quieren algo y que piensan defender o justificar éste tipo de medidas, que no lo hagan acá. Gracias", escribió Larry en el posteo en el que transmitió toda su angustia.





