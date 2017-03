Silvina Escudero y una increíble confesión sexual que causó mucha sorpresa

Silvina Escudero es una de las solteras más codiciadas. Sola, disfrutando de su soltería, la morocha habla sin tapujos sobre su presente, sus expectativas y hasta de su vida sexual.

Precisamente junto a su hermana Vanina, la modelo concurrió al programa "Cortá por Lozano" y frente a Verónica, la conductora, soltó una confesión incríeble que causó sorpresa:

"Estuve dos años sin estar con nadie. Nada", sostuvo la invitada. Y la conductora repreguntó: "¿Ahí era una cosa de todo autoservicio?". Y Silvina, aclaró: "Mi autoservicio es el trabajo. No tengo tiempo. No tengo ganas. Si no me enamoro no me dan ganas. ¿Es mucho? Cuando no estoy de novia... me tiene que entrar el amor. Nunca me pasó eso de estar una noche con alguien".