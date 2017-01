Sigue el revuelo en Gualeguaychú por la "operación sobredosis"

La "operación sobredosis" sigue dando que hablar en Gualeguaychú. Se menciona de esta forma a la aparición, en noviembre, de una fuerte versión sostenida fundamentalmente en las redes sociales, que indicaba que el intendente de la ciudad del sur entrerriano, Esteban Martín Piaggio, había sido hospitalizado en grave estado a raíz de una sobredosis de drogas.





Si bien el presidente municipal decidió salir a hablar del tema, con la intención de desinflar las versiones; la cuestión siguió siendo materia de discusión política, de la mano de la continuidad que le dio al tema la periodista Mónica Farabello en el diario El Día, que se edita en esa localidad. Varias semanas después de que Piaggio saliera a desmentir las versiones, comenzaron a circular tres audios de WhatsApp, cuyo contenido apuntaba al periodista Guillermo Navarro como el presunto autor de una operación política y mediática para perjudicar la imagen del intendente.





Navarro -quien supo ser encargado de prensa del vicegobernador Edelmiro Pauletti durante la segunda gestión de Sergio Montiel- tiene a su cargo ahora la prensa del bloque de concejales de Cambiemos (la oposición en Gualeguaychú) y del senador provincial por el Departamento, el macrista Nicolás Mattiauda. Justamente la cercanía con Mattiauda dio pie a la versión acerca de que la autoría intelectual de la operación de prensa para desacreditar a Piaggio era del senador. En un reportaje publicado el sábado, Navarro negó esta situación. "A mí nadie me dijo lo que tenía que decir", señaló y luego negó que los concejales o el legislador de Cambiemos estuvieron al tanto de sus comentarios.













***

Las repercusiones













En los audios se escucha a Navarro decir que pudo chequear "por tres fuentes" el rumor sobre Piaggio y hasta que "dos de los concejales pudieron chequearlo".





El concejal de Cambiemos Pablo Echandi, consultado por la cuestión, aseguró: "Nosotros no hemos chequeado nada. Es más, ni siquiera creo en esa versión y estoy casi convencido en que, por la forma de actuar, fue una operación de otro sector de la política, pero ahora se ve involucrado Cambiemos por este error de Guillermo Navarro".





Además, expresó: "A la operación no la hizo Cambiemos de ninguna manera. Por la manera de moverse, por cómo llegó a las redes y la dimensión que tuvo, creo que viene de parte del mismo partido", señaló aludiendo al justicialismo.





"Nosotros somos cuatro concejales con muy pocos recursos; no tenemos Facebook truchos, aunque algunos digan que hay audios que pueden comprometer a algún concejal. Eso no es cierto", agregó.





Echandi sostuvo que los concejales le pidieron explicaciones a Navarro por el escándalo. "Él reconoció que fue un error personal y nosotros confiamos en que fue sólo eso, y no un trabajo mal hecho o que haya querido perjudicarnos a nosotros. Tuvimos una charla con él, hubo una autocrítica, un enojo momentáneo por el grave error que cometió, porque él no es sólo periodista sino que además es quien maneja nuestra prensa, y eso tiene que entenderlo".





Finalmente señaló: "No nos parece que se haya manejado bien con los otros periodistas. Porque si habló en confianza con alguien, eso involucra al trabajo del bloque. De todas maneras, lo consideramos buen periodista porque nos hace bien el trabajo. Estamos totalmente tranquilos que no tenemos nada que ver con la operación sobredosis".













***

Espionaje, o solo fantasmas









El edil Echandi le restó entidad a la postura de Navarro, quien sostiene haber sido víctima de espionaje en sus dispositivos móviles, atendiendo a que los audios de whatsapp que lo pusieron en el centro de la tormenta fueron enviados utilizando la red de internet inalámbrica del Concejo Deliberante.





"No creo que eso sea cierto. Guillermo ve fantasmas que no hay. No creo en tanta inteligencia y tanta maldad", se despachó Echandi. "Ese audio se debe haber pasado de uno a otro y nada más. No creo que estén investigando todo lo que decimos nosotros. Para mí fue solo un error de Guillermo".





"Estuvimos al borde de tener una ruptura con él. Hasta ahora no vamos a tomar ninguna medida. Creemos en su buena fe", concluyó.













***

"Ojalá avance la Justicia en esto"









El concejal justicialista Sebastián Díaz, un estrecho colaborador del intendente Piaggio, se refirió al tema: "Ojalá que pueda avanzar la Justicia, que se investigue a fondo porque esto es algo que afecta no solo la imagen pública del Intendente, sino también a título personal. Esto fue algo que hizo mucho daño a él y su familia".

Además aseguró :"Los que lo conocemos a Martín, sabemos de su hombría de bien y de su estrecha relación con la salud. Es impensado todo lo que se ha dicho (...). Él se banca cualquier chicana política, pero esto fue demasiado lejos. Estas mentiras siempre logran dejar un manto de dudas, por eso esperamos que esto haya quedado aclarado y no vuelva a suceder".