Siete riesgos de la nueva función 'estados' de WhatsApp

Especialistas de Panda Security, empresa española especializada en la creación de soluciones de seguridad informática, describieron siete potenciales riesgos que conlleva la revolucionaria nueva función 'estados' de WhatsApp.

La novedad se parece a la función de otras redes sociales como Facebook, Snapchat o Instagram, ya que permite actualizar estados y compartir en ellos fotografías, videos o GIF con todos los contactos a la vez a través de una publicación que se elimina automáticamente en 24 horas. ¿Por qué eso podría ser inseguro?

Cuidado con lo que envías

El estado es público por defecto, señalan los expertos, con lo que sus cambios son visibles para todos nuestros contactos. Entonces, hay riesgo de compartir información privada con gente no deseada.

"Hay que tener en cuenta que no podemos contar ciertos detalles de nuestra vida privada a todos nuestros contactos, bien porque no nos interesa que lo sepan o porque aunque los tengamos en nuestros contactos, no sabemos qué podrían hacer con esa información", observa Hervé Lambert de Panda Security.

El riesgo para los menores

Otro riesgo revelado por los especialistas consiste en que los menores podrían publicar en su estado alguna foto o video con imágenes comprometedoras. Eso podría desembocar en burlas, acoso escolar o que la información acabe en manos de pederastas u otros cibercriminales, advierten.

El riesgo de los 'hackers'

Al ser tan popular, WhatsApp es uno de los objetivos principales de los 'hackers', que buscan brechas de seguridad con el fin de sustraer datos personales en su beneficio. Con lo cual, señalan los expertos, hay que tener mucho cuidado y no compartir información sensible: si los piratas informáticos 'hackean' esta nueva función y acceden a algún contenido compartido hace algún tiempo, podrían utilizarlo para sus propósitos.

¿Secuestro de personas?

A través de la información (fotos o videos) compartida con la función 'estados' se pueden obtener datos personales sobre un usuario, lo que podría desembocar en chantajes, robos e incluso secuestros.

El riesgo de las aplicaciones piratas

A raíz de esta novedad pueden aparecer aplicaciones maliciosas que ofrecen algunas funciones extra, como por ejemplo la posibilidad de ver los estados tras haber pasado más de 24 horas desde la publicación o ver estados de gente desconocida. Los especialistas afirman que estas aplicaciones son un fraude y que no funcionarán correctamente, pero sí tendrán acceso a información sensible de la cuenta.

El 'scam' y los timos

Es probable que con estos cambios en WhatsApp aparezcan 'influencers', o según explican los analistas, "personas con muchos seguidores cuyas actualizaciones pueden convertirse en un formato publicitario interesante para las grandes empresas anunciantes. Los estafadores podrían ofrecer a través de 'scams' que los usuarios los sigan, para aumentar de esa forma su número de seguidores. "Por medio de estos timos, los 'hackers' podrán hacerse con tu cuenta y pedirte dinero bajo amenazas de hacer públicas tus fotos", explican.

El riesgo para los buscadores de romances en línea

Otro posible engaño consiste en que los estafadores podrían aprovechar los estatus para ligar con el usuario. Al entrar en confianza empezarían a pedir dinero o datos personales.

"Obviamente, será toda una mentira para obtener ingresos o información de enamorados fáciles de engañar. Se trata de una de las estafas más peligrosas, puesto que pueden robar grandes cantidades de dinero o meter en serios problemas a personas poco precavidas", concluye Panda Security.