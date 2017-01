"Si se atrasa una semana más, mejor"

Las jornadas más extenuantes finalizaron en Atlético Paraná . El plantel del Decano entrenó durante 10 días en jornadas de doble y triple turno. Fueron entrenamientos donde las cargas se elevaron para adquirir la mejor base física para encarar la reanudación de la Primera B Nacional. La fecha estipulada para que la redonda vuelva a rodar oficialmente había sido programado para el 28. Sin embargo todos los caminos indican que el receso finalizará semanas después por la crisis económica que atraviesa la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ).





Esto es observado con buenos ojos por Mauro Pajón, quien en los dos amistosos que disputó el Gato integró el 11 inicial. "SI se atrasa una semana más, mucho mejor", subrayó, en diálogo con Ovación. "Mi objetivo era ponerme bien físicamente y aprovechar todos los días de la pretemporada. Si se sigue atrasando el inicio, mucho mejor. Vamos a tener más tiempo para trabajar fuerte para ir afinando el equipo", añadió el bonaerense.





Atlético Paraná disputó la semana pasada sus dos primeros ensayos futbolísticos. El contacto con el balón fue con las cargas bien elevadas. Por eso por momentos el elenco de barrio San Martín sufrió el enorme desgaste físico realizado en los primeros días de pretemporada. "Fueron 10 días de muchísima exigencia física. Después tendremos que ir afinando con la pelota, pero la base principal es lo físico y después tendré tiempo para soltarnos", remarcó el exvolante de Douglas Haig de Pergamino.





El Decano arrancará el certamen en zona de descenso. A su vez tendrá la tranquilidad de saber que salir de esta posición depende de sí mismo. "Es importante no tener que mirar otros resultados. Está bueno que lo tengamos claro a eso porque tenemos que tomar cada partido como una final, pero con la cabeza fría. A medida que se vayan achicando las fechas se van a jugar con el corazón caliente, pero no tenemos que llegar a esa instancia. No tenemos que llegar con la desesperación de decir tiene que perder aquel, empatar este. Tenemos que sumar nosotros y pensar solamente en nosotros", apuntó.





Pajón aseveró que al plantel del Rojiblanca le sobra la confianza para alcanzar el objetivo trazado. Pero también entendió que deberán conquistar resultados para efectivizar la meta. "El grupo está muy bien. Hay una competencia sana increíble y muy pareja. Cualquiera puede ser titular y eso es muy bien porque nos exigimos todos. Tenemos todo. Ahora faltan los resultados que son lo que te llevan a estar mal o tranquilos. Si arrancamos con una victoria vamos a ir mejorando lo que hacemos bien. Obviamente que un resultado negativo nos va a tirar, pero como el grupo está bien vamos a salir adelante", aseveró.





Por último, el volante remarcó que el rival de Atlético en el semestre serán ellos mismos. "Tenemos que pensar en nosotros y debemos ganar. Más adelante se verá. Tendremos que tener una buena racha positiva para pensar en nosotros nada más", concluyó.













***

Más ensayos





Dos amistosos en esta semana. Atlético Paraná disputará esta semana dos nuevos amistosos de pretemporada. Mañana visitará a Colón de Santa Fe, desde las 17. Mientras que el viernes, en horario a confirmar, recibirá al plantel de la división Reserva de Unión de Santa Fe. Este juego se disputaría en el estadio Pedro Mutio.