"Si Romero no ataja en su equipo va a ser complicado"

El entrenador destacó que "para el jugador no es lo mismo tener o no ritmo futbolístico". Además, agregó: "Voy a viajar a Inglaterra para conversar y ver qué resuelve. Él me había dicho que el técnico le iba a dar más oportunidades, pero no ha tenido muchas".

En relación a aquellos que se fueron a jugar a ligas menores, como Carlos Tevez y Ezequiel Lavezzi a China, Bauza fue contundente. "No es algo que me llene de satisfacción. No son campeonatos tan competitivos. Los vamos a seguir viendo", deslizó.

El Patón también descartó la chance de ubicar a Javier Mascherano como marcador central, tal como se desempeña en Barcelona, y explicó que "puede aparecer por alguna circunstancia de un partido". En tanto, cerró: "Si tengo que elegir, no me gusta en ese lugar".