"Si ganamos los tres partidos de local, clasificamos al Mundial. Ahora hay que apuntarle a Chile, que es un rival directo. Si le ganamos, nos acomodamos en la tabla", confió Bauza, quien también ratificó la decisión de volver a Núñez luego de cuatro partidos en el interior del país.



El "Patón", en una extensa entrevista con TyC Sports, reveló que El "Patón", en una extensa entrevista con TyC Sports, reveló que Lionel Messi , el capitán del equipo, le dio un abrazo en señal de respaldo luego de la última victoria sobre Colombia 3-0, en noviembre pasado en San Juan, y que ese partido marcó un punto de partida para la recuperación del grupo "luego de una dura derrota en Brasil".



"Lo vi feliz y contento. Lionel es una persona simple y dirigirlo es mucho mas fácil. No hay jugadores que entiendan el juego como él", lo elogió y también se refirió a su buen arranque de año.



"Lo veo cada vez mejor desde lo físico, sin el problema de la pubalgia que era algo que a él y a nosotros nos tenía preocupados", indicó en referencia a la lesión que lo privó de estar en los partidos ante Venezuela (2-2), Perú (2-2) y Paraguay (0-1).



De cara a la recta final del torneo clasificatorio que constará de seis partidos, el entrenador advirtió que la titularidad del arquero Sergio Romero depende de su continuidad en Manchester United, de Inglaterra.



"Cuando vaya a Europa voy a hablar con él y también si puedo con (José) Mourinho (DT de Manchester United). El sabe que yo quiero que ataje, si no será complicado. Veremos que resuelve porque no tuvo muchas oportunidades", señaló Bauza, quien el martes 31 partirá junto a Bruno Militano, preparador físico, a una gira de quince días por el "Viejo Continente" para visitar a los referentes del plantel.



Para recibir a Chile, el defensor Ramiro Funes Mori no podrá jugar por suspensión y ante la consulta si analiza la opción de poner a Javier Mascherano en esa posición, tal como lo hace en Barcelona, de España, el "Patón" la descartó de manera contundente.



"No me gusta Mascherano como central", aseveró Bauza, aunque no descartó que pueda jugar de defensor ante alguna circunstancia de juego.



En ese puesto observará a Jonatan Maidana, de River Plate, Matías Caruzzo, de San Lorenzo, y Ezequiel Garay, de Valencia, de España.



En la zona del mediocampo, Bauza defendió a Angel Di María al precisar que "es difícil conseguir un jugador con esa dinámica" pero aseguró que "no tiene el puesto comprado".



"Voy a intentar tranquilizarlo. Lo mismo pasa con Angelito (Correa)", se planteó.



A su vez, el DT respaldó al delantero Gonzalo Higuaín y aunque no lo confirmó como titular en el próximo compromiso lo consideró "un jugador importantísimo".



"Si me pongo a pensar en la gente no puedo armar el equipo. Higuaín me dijo que ya estaba acostumbrado a las críticas y yo en lo que menos me voy a fijar es si la gente lo reprueba o no", remarcó Bauza.



También justificó su voto a Sergio Agüero en el premio "The Best" de la FIFA por detrás de Messi.



"Agüero tiene una gran puntería y en el área es desequilibrante. Es un socio ideal para Messi", destacó.

Entre otros temas, Bauza valoró al mediocampista de Rosario Central Walter Montoya y lo incluyó como una opción en caso de que pueda formar un seleccionado con futbolistas del medio local.



"De mitad de cancha hacia adelante hace casi todo bien", resaltó sobre el futbolista pretendido por River Plate, Boca Juniors y clubes de Europa.



También admitió que no lo "llena de satisfacción" que jugadores como Emmanuel Mas, quien fue transferido al fútbol de Turquía, jueguen en ligas "poco competitivas" pero los seguirá teniendo en cuenta.



Sobre la sede del próximo partido, Bauza, quien había propuesto jugar en La Bombonera con el aval de los futbolistas, confió que se reunió durante tres horas con Armando Pérez y Javier Medín, integrantes del Comité de Regularización de AFA, y decidieron en conjunto regresar al estadio Monumental "por una cuestión de recaudación".



"Con AFA no tenemos ningún problema. El conflicto que está alrededor del fútbol argentino no nos perjudica en nada", concluyó.

El director técnico del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, estimó este lunes que si el equipo gana "los tres partidos" que le restan como local en las Eliminatorias Sudamericanas, el primero de los cuales será el 23 de marzo ante Chile en el estadio Monumental, se asegurará la clasificación al Mundial de Rusia 2018.