Zaira Nara vivió un papelón después de publicar una foto en Instagram

A diferencia de su hermana Wanda Nara, Zaira es muy querida en las redes sociales y sus publicaciones tienen comentarios agradables, pero después de una publicación en Instagram recibió una lluvia de críticas y "cargadas" en la red social.

La modelo compartió una foto en la que aparece sosteniendo una fuente que aparentemente sería de cerámica y estaría recién sacada del horno. La conductora quería mostrar lo que había cocinado pero un detalle que habrían encontrado sus seguidores la habría dejado al descubierto.





"¡Aplausos para mí que cada día cocino más rico y sano! Es tan fácil de preparar que hagas lo que hagas siempre te queda #BuenoDeVerdad!!!", escribió Zaira junto a la imagen.









Sin embargo, muchos de sus seguidores de esa red social comenzaron a agredirla por su aparente engaño. Es que la menor de las Nara estaba sosteniendo la bandeja sin ningún tipo de protección: ya sea una agarradera, un guante aislante térmico o un simple repasador.





"Jajaja ¿y no quema la fuente?", "¿No te quemás al agarrar una fuente de horno sin protección?", "No se la cree nadie, mínimo ponete una agarradera", "Che Zai la próxima mentí mejor y agarrá un repasador para agarrar la fuente que está sacando del horno", fueron sólo algunos de los comentarios que la hermana de Wanda recibió en ese posteo y que, como no le habrían gustado, los habría borrado ni bien los leyó.