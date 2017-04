Zaira contó cómo reaccionó Wanda tras saludar a Maxi López por su cumpleaños

El pasado lunes, Maxi López celebró su cumpleaños número 33. Y entre los diversos saludos que el actual futbolista del Torino recibió, uno que llamó la atención fue el de Zaira Nara, su ex cuñada, quien desde su programa de televisión le envió un afectuoso mensaje. Ante esto, la pregunta que surgió inmediatamente fue: ¿qué habrá dicho Wanda?





"No dijo nada. Me mandó una captura de algún medio que lo había retuiteado y lo mandó a un grupo que tenemos con amigas. Pero fue sin comentarios, no hubo comentarios. ¿Si se enojó? Noooo, no le importa nada", comentó Zaira entre risas, al ser consultada por Infama.





Por otro lado, mientras Andrés y Cari Nara celebran por estas horas su reconciliación, la conductora reconoció que sigue distanciada de su padre. "Ahora no hay relación con mi papá. ¿Hace cuánto? No me gusta dar muchos detalles de esto y no voy a cambiar en esta hermosa nota", señaló.





"Hay un distanciamiento que, la verdad, es algo feo. Un distanciamiento entre personas tan cercanas como un padre y una hija es algo feo. Así que prefiero no hablar de tiempos", agregó.