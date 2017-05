YouTube: el supuesto mensaje del "demonio" que esconde la canción "Despacito"

El tema "Despacito" se ha apoderado de las radios, ha sonado en distintas versiones, ha ganado millones de reproducciones en YouTube y ahora es blanco de un particular análisis en las redes sociales.





Un trabajo de un aficionado de YouTube reveló que el tema de Daddy Yankee y Luis Fonsi esconde supuestamente un mensaje subliminal del "demonio". Esto se puede notar cuando escuchamos la canción al revés.





"El demonio está en mi canción y en mi sonido", "él es el Dios", "demonio", "Belcebú", son algunas de las frases que supuestamente fueron encontradas en la canción del momento.









El autor del clip de YouTube, dueño del canal ZDI, dijo además que hay frases en inglés como "Demon is in my theme and my sound (el demonio está en mi canción y en mi sonido)".





En el remix que realizó Justin Bieber también se encontró la frase en inglés: "He is the God", que supuestamente, según el video de YouTube, hace referencia a Satanás.





No es la primera vez que se especula con mensajes subliminales detrás cuando una canción tiene tanto éxito como "Despacito", pero esta explicación se ha convertido en viral en YouTube.





El trabajo subido hace seis días tiene casi 300 mil reproducciones en la plataforma de videos.





Embed