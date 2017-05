Video viral: la nena santafesina que hizo reír hasta a Tinelli

Esto tomó por sorpresa a los papás de Feli, quienes en la tarde de ayer se encontraron con una "catarata de mensajes de amigos, conocidos y familiares compartiendo la alegría de que había llegado a Tinelli". Entre risas, Marcelo contó que desde "el primer día de este video todos decían «hasta Tinelli y el Maipo no para» (haciendo referencia a la canción que llevó a la fama a Zulma Lobato) y llegó" y Patricia agregó con humor: "Ahora solo le queda llegar al Bailando".





"Felicitas es así, nos cuesta a veces retarla porque sale con comentarios muy espontáneos y es su personalidad alimentada por su hermana Anita", dijo el papá.





Por su parte, Patricia insistió en que hasta hoy no pueden creer la forma en la que se viralizó este video. "Es la segunda hija nuestra y siempre usamos las redes sociales para compartir con amigos cosas que a uno como papá lo llenan, pero nunca pensamos que iba a pasar esto. No lo tomamos a mal, realmente cumplió el objetivo que era de causar gracia y hacer reír a la gente", afirmó. No obstante dijo que "esto también llama a la reflexión, porque uno comparte inocentemente algunas cosas sin dimensionar para nada la repercusión que puede llegar a tener".