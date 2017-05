VIDEO: tremenda pelea en vivo de Flor de la V con los panelistas de Intrusos

Ante semejante acusación en sus caras, la primera en salir al cruce fue Calabró: "¿Cuáles son los comentarios por los que decís que nos inicias acciones legales? Me gustaría saber en qué momento, porque no recuerdo haberte injuriado. Acá la que habló fue Mabel Ibáñez. Porque para venir a decirnos una cosa así. Es bastante incómodo. No sabés precisarme en qué te injurié. Perdón que conteste por Pallares y Tartu, capaz que a ustedes no les importa".

"Yo me alejé de Jorge porque se empezó a acercar gente que no estaba a chuparle la sangre. Todo lo que tengo lo conseguí con el sudor de mi frente. Se quienes lo estafaron con muchísimo dinero. Mi abogado está analizando lo que va a hacer y qué acciones se iniciarán.

Tras el pie de la panelista, quien siguió fue Pallares: "No recuerdo haber hablado y me parece una cagada lo que acabás de hacer. Me parece de cuarta. Yo te respeto enormemente, pero esto es una guachada. Lo que acabés de hacer es de cuarta. Me sorprende porque te he defendido personalmente".

Después se sentó, pero instantes después, prosiguió: "No me molesta lo que está diciendo. Me molesta la actitud de una persona que yo he respetado durante 10 años. Laburé con ella. Siempre hablé muy bien de ella. Siempre la he respetado. Es más, el otro día acá me gastaron porque yo la defendía. Me sorprende de ella hacia mí".