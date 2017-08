Victoria Beckham demandará a restaurante que se burló de su figura

Victoria Beckham decidió demandar a un establecimiento de comida rápida en Londres, ya que utilizó su imagen para burlarse de su extrema delgadez y anunciar una pizza con corteza ultradelgada.





La ex Spice Girl está muy molesta con 'Sidhu Golden Fish and Chips', quienes en su campaña publicitaria utilizaron una caricatura esquelética inspirada en Victoria, además de su nombre para identificar una pizza que tiene 2 mm de grosor en su corteza, y compararlas, señalando que Victoria no es delgada, y que su pizza sí lo es.





