Una paranaense en la mira de Tinelli

Hace algunas semanas se hizo público que el Bailando 2017 tendrá la particularidad de sumar entre sus bailarines y estrellas a una persona del público.

Fiel a su estilo, entre misterioso y reservado, Marcelo Tinelli en la previa al comienzo de ShowMatch - queregresa a la pantalla de El Trece el 15 de mayo de 2017- deja conocer algunos datos en forma de incógnita en sus redes sociales y en los programas "satélites" al show, así fue que, el pasado 15 de marzo publicó en sus redes sociales un video de una mujer paranaense bailando con uno de sus hijos en la intimidad de su casa.



"¿Que les parece esta candidata al Bailando? Quien mas se anima a bailar?" se lee en el post.

Se trata de María Cantero, una abogada y emprendedora paranaense. " Fue una locura, idea de mis clientas. Y yo lo hice más que nada para darles el gusto, para hacerlas reir. Ellas mandaron el video", contó a UNO.

También contó que desde la producción del programa se comunicaron para solicitar su permiso para utilizar el material. "Me quedé congelada. Estaba en el trabajo y no pude hablar más en toda la mañana", cuenta. "Yo no se en qué va a terminar esto, pero solamente quiero buena energía, tengo todo el apoyo de mi familia y mis amigas que me aman, vamos a ver qué sucede."





Quienes quieran tener la posibilidad de participar del certamen de Showmatch, deberán enviar su material de manera digital. Los videos luego serán evaluados en un casting, del que resultarán los seleccionados no famosos que tendrán la oportunidad de cumplir sus anhelos, además de colaborar con un sueño solidario.





El video de María Cantero -que también es ama de casa y tiene un negocio de venta de ropa– ya cosechó más de 267 mil reproducciones en el muro de Marcelo Tinelli.