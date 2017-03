Un rapero visitó la tumba de Pablo Escobar y armó polémica

Embed Una publicación compartida de Wiz Khalifa (@wizkhalifa) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 8:46 PDT



Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad colombiana de Medellín, acusó al rapero estadounidense Wiz Khalifa de "apología del delito" por haber publicado fotos de su visita a la tumba del jefe narco Pablo Escobar Gaviria."Cómo se nota que a este tipo no le ha tocado sufrir la violencia de estos narcotraficantes. Ese sinvergüenza en vez de haberle llevado flores a Pablo Escobar, le tuvo que haber llevado flores a las víctimas de la ciudad y le debe una disculpa a la ciudad", manifestó el alcalde en declaraciones que cita la agencia DPA.El músico había subido a las redes sociales la polémica foto luego de su participación en el festival "Future Carnaval", que se llevó a cabo el viernes pasado en esa ciudad.Pero además, el cantante mostró públicamente otra imagen en un emblemático edificio que supo ser refugio del líder del Cartel de Medellín."Lo que hay que decirle a ese señor, que además yo no lo conocía, es que acá no es bienvenido desde que tenga esas actitudes y de una vez dejar una cosa clara a todos lo que vengan a nuestra ciudad: tienen que respetar a miles de víctimas que murieron o que perdieron a sus familias en la guerra contra el narcotráfico", arremetió Gutiérrez.El funcionario había mostrado una reacción similar cuando en julio pasado el cantante de Reggaeton portorriqueño J. Álvarez se había mostrado en una conferencia de prensa con una remera con la leyenda "I'm cartel Escobar".El narcotraficante fue abatido por las fuerza de seguridad en 1993, luego de haber sido uno de los hombres más poderosos desde la década del ' 80, con la creación de una especie de Estado paralelo financiado por el manejo del negocio de la droga.