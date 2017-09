Tras el huracán María, Ricky Martin no encuentra a su hermano en Puerto Rico

Como muchos otros famosos, se han sumado al exhaustivo pedido de ayuda para las víctimas el huracán María que azotó las islas como Dominica y Puerto Rico. Si bien hace años que dejó su país natal, el cantante boricua mostró su preocupación y comunicó que vive momento de angustia tras haber perdido contacto con uno de sus hermanos luego del fenómeno meteorológico.

Embed Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 12:53 PDT

"Hola a todos, es solo para hacerles saber que estoy preocupado, todavía no he podido hablar con mi hermano y no tenemos idea de dónde está. Estoy seguro que no soy el único que está lidiando con esta incertidumbre", contó Ricky en un video en inglés que compartió en sus redes sociales.





"Sé que hay mucha gente vive en el extranjero o dentro de la isla que no han podido hablar con sus familiares comunicar debido a los problemas de comunicación", continuó, solidarizándose con los damnificados





Además, el cantante solicitó que se continúen haciendo donaciones y llamó a sus seguidores a que colaboren en su campaña para reconstruir la isla que quedó devastada, sin agua y sin electricidad tras el paso del huracán María.