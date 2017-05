Tom Hanks y Clint Eastwood en una película sobre el piloto héroe de Nueva York

HBO agregó a su repertorio la historia del milagro sobre el río Hudson: un accidente aéreo que se hubiera convertido en un tragedia sin la valentía del piloto que en pocos segundos tomó una decisión y salvó a 155 personas.



El vuelo 1549 de la compañía US Airways se cruzó en el aire con una bandada de gansos. El impacto arruinó los motores de la nave. Para evitar el desastre, Chesley Sully Sullenberger aterrizó en el río Hudson, junto a la ciudad de Nueva York.



Tras la asombrosa hazaña, el piloto se convirtió en un héroe nacional. Pero a puertas cerradas se desencadenó un drama que afectó su reputación. Sullenberger debió hacer frente a un sinnúmero de entrevistas y juicios para esclarecer lo ocurrido.

Sully fue dirigida por el aclamado actor y cineasta Clint Eastwood. Cuenta con la participación estelar del ganador del Oscar Tom Hanks en el papel de Sully. El guión se basa en la autobiografía del piloto estadounidense, titulada Highest Duty.

El capitán Sully colaboró activamente en la película de Eastwood. Estuvo presente durante toda la filmación y le dio a Hanks detalles sobre los hechos dentro del avión aquel día lluvioso y frío.Acompañando a Hanks en este filme participan Aaron Eckhart (London Has Fallen), Laura Linney (Love, Actually), Anna Gunn (Red State, Breaking Bad), Jerry Ferrara (Entourage), Sam Huntington (Veronica Mars) y Holt McCallany (Jack Reacher: Never Go Back).Como dato curioso, el avión Airbus A320, el gran protagonista del milagro en el Hudson, se expone en el museo de aviación ubicado en Charlotte, Carolina del Norte.Infobae