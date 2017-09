Todos los ganadores de los premios Emmy 2017

Bob Odenkirk, por Better Call Saul

Kevin Spacey, por House of Cards

Liev Schreiber, por Ray Donovan

Matthew Rhys, por The Americans

Sterling K. Brown, por This is Us

Milo Ventimiglia, por This is Us

Anthony Hopkins, por Westworld













* Actriz principal de comedia

Pamela Adlon, por Better things

Tracee Ellis Ross, por Black-ish

Jane Fonda, por Grace and Frankie

Lily Tomlin, por Grace and Frankie

Allison Janney, por Mom

Ellie Kemper, por Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis-Dreyfus, por Veep





*Actriz principal de serie dramática

Robin Wright, por House of Cards

Viola Davis, por How to get away with murder

Keri Russell, The Americans

Claire Foy, por The Crown

Elisabeth Moss, por The Handmaid´s tale

Evan Rachel Wood, por Westworld



* Mejor actor secundario de comedia