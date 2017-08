Sorpresivo final para "Cuestión de peso" con escándalo incluído

Después de seis meses, Cuestión de peso, el programa de salud de El Trece conducido por Fabián Doman, llegó a su fin de una manera sorpresiva.

El último envío se grabó el viernes por la tarde y se emitió el sábado a las 13hs. Minutos antes de grabar, los participantes se enteraron de que era el último programa, motivo por el cual algunos mostraron su tristeza e indignación a través de las redes sociales.

Sergio Verón, que fue uno de los pilares del programa, escribió un comunicado en Instagram. "Gracias a todos los que pasaron por #CuestionDePeso ???? ustedes le pusieron el cuerpo y todo lo lindo y bello que tienen en su corazón ???? Seguimos nuestra bella amistad más allá de una pantalla de tv. Hasta pronto!", indicó.

Embed Gracias a todos los que pasaron por #CuestionDePeso ustedes le pusieron el cuerpo y todo lo lindo y bello que tienen en su corazón Seguimos nuestra bella amistad más allá de una pantalla de tv. #hastapronto #CDP #sisepuede #sonlomas #ultimoprograma HASTA PRONTO! Una publicación compartida de @sergioveron (@sergioveron) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 10:33 PDT





Lorna, la fanática de Susana Giménez que insistió mucho para participar del reality, se mostró muy dolida por el final, y en diálogo con este portal, dijo: "Hoy es uno de los peores días de mi vida porque después de mucho luchar para tener mi oportunidad de entrar a Cuestión de peso para mejorar mi vida y mi salud de repente me quedo sin el programa que tanto bien me hacía", señaló.

"Pasaron más de 6 meses desde que pedí ayuda por primera vez para poder entrar al programa, un mes esperando mi lugar en un sillón y cuatro meses como participante, pasaron 31.400 desde aquel primer día y de un día para el otro me encuentro sin el aire que me daba Cuestión de peso y Canal 13 para mejorar mi salud y mi vida", agregó.

Pero el gran escándalo se desató una vez más por parte de Matías Attem. El participante más polémico de "Despedida de solteros" regresó a "Cuestión de peso" en su último envío, y tuvo un fuerte cruce twittero con Verón, quién hizo referencia a él como violento, luego de una serie de episodios que surgieron en el show. Hasta Yanina salió a bancar a su pareja.

Embed Aclaro q los profesionales de @ClinicaDrC no avalamos la violencia. La persona violenta en CDP es puesta x producción y canal #niunamenos — Sergio Veron (@Veronxveron) 26 de agosto de 2017

Embed Cabaretero, puto y resentido! Ya nos vamos a encontrar fracasado muerto de hambre — Matias Attem (@matiasattemok) 26 de agosto de 2017

Embed Ojalá algún día salgas del closet gay reprimido y dejes de lastimar a la gente — Yanina Passarello (@YanPassarello) 26 de agosto de 2017





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Matías añadió: "Cuando la producción me llama para volver me cuenta que la idea es que mi presencia genere "molestia" entre los participantes porque estaban muy "tranquilos" Tal es así que ellos me "esconden" en un camarín el primer día para que nadie me vea y después ver la reacción de ellos y del panel. Pero me cuentan que Verón no me quería ver ni en figuritas porque decía que era violento y maleducado, y no era ejemplo para la clínica".

"Verón no reconoce que es una vedette frustrada. Se muere por ponerse las plumas en la calle Corrientes. Todos le dicen "doctor" y es un simple Licenciado en Educación Física. Hoy es secretario de prensa de la novia de Jorge Rial. Se llenó la boca hablando mal de mí sin conocerme y sin saber todo lo que se de él", arrojó Attem.