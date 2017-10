Solcito Pérez: "Me obsesioné con mi cuerpo y de chica me desmayaba"

Sol Pérez se ha convertido en una de las chicas del momento. Su exposición en la pantalla de TyC como "La chica del tiempo" y su paso por el " Bailando 2017" la pusieron en un lugar de privilegio dentro del medio de comunicación.





Sol, para tener el físico que hoy tuvo, atravesó muchas crisis y experiencias que podrían servir de ejemplo para chicas obsesionadas con el físico.





En charla con "El show del espectáculo" que conduce Ulises Jaitt por radio Urbana, confesó: "Cuando era chica me obsesioné con mi cuerpo y hasta me desmayaba en la escuela por no comer".





Con el paso del tiempo, Sol entendió que para alcanzar lo que ella buscaba debía tener conciencia en cuanto a la alimentación y lograr una dieta balanceada.





"Entreno en el Bailando que son 3 horas diarias y en el gimnasio siempre 2 horas. Como bastante variado, me mata cuando voy a hacer presentaciones al interior porque los hoteles tienen de todo, me la paso comiendo alfajores, tortas. Cualquiera puede comer, hay que hacer ejercicio, incluso salir a caminar 20 minutos diarios. Son importantes las colaciones ahora que hace mucho calor una ensalada de fruta, las proteínas. A mi me gusta mucho el soy del pollo", contó.