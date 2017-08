Sol Perez habló del video que la hizo viral

A principios de abril, a Sol Pérez se le adjudicó un video hot que rápidamente se viralizó por las redes sociales. En ese entonces, la modelo aclaró que no era ella. En diálogo con RatingCero.com, Sol había contado que las imágenes correspondían a la actriz porno Madison Ivy y que, al vincularla con esto, se estaba dañando su imagen pública.











Embed Que gente pelotuda la verdad. Ya aclare que no soy yo. Se llama yanina giggeri y la de la cama solar madison ivi. Que poco serio este portal — Maria Sol Perez (@SolPerez) 4 de agosto de 2017









"Cualquier persona que me conoce se da cuenta que no soy yo, con googlear te das cuenta. Ya con trabajar en televisión te atribuyen el mote de gato, entonces una trabaja y se esfuerza para sacárselo y luego aparecen estas cosas. Yo tengo que soportar los insultos en las redes sociales diciendo que me haga cargo de que soy yo, cuando en verdad no tengo nada que ver", afirmó.





"Las mujeres, y yo en este caso, soportamos este tipo de violencia sólo por ser minas. Eso no está bien", reflexionó en referencia a la violencia machista.









Ahora, las imágenes se volvieron a viralizar y fueron levantadas por un portal, tras lo cual, la participante del Bailando explotó en su cuenta de Twitter: “Que gente pelotuda la verdad. Ya aclaré que no soy yo. Se llama Yanina Giggeri y la de la cama solar Madison Ivi. Que poco serio este portal”.