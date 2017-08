Shakira cambia de look y ahora luce así

No deja de sorprender. Cada vez que Shakira se propone a causar revuelo en redes sociales, lo logra. Esta vez, la cantante colombiana decidió cambiar de look, hecho que alborotó a toda la comunidad de Instagram.









Shakira ahora luce más urbana para su reciente producción 'El Dorado'. Fue Nicky Jam el encargado de mostrar el nuevo look de la barranquillera en las redes sociales. ¿Cómo se ve la novia de Gerard Piqué? Es pelirroja.





Embed Aquí con @shakira ya terminando el video de #perrofiel. Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 9:27 PDT









Shakira aparece con una cabellera rojiza junto a Nicky Jam como parte del videoclip de la pegajosa canción 'Perro fiel' que forma parte de su reciente disco 'El Dorado'.









Hasta el momento no se sabe nada sobre las locaciones que serán parte de esta nueva producción audiovisual de la colombiana con el reguetonero. Tampoco si se trata de una peluca o no. Por el momento, Shakira está disfrutando del gran éxito de 'Me enamoré', canción dedicada para Gerard Piqué que ocupa los primeros puestos de distintas radios internacionales.









Los cambios de "look" de Shakira













Foto: Instagram

