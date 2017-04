Roberto Piazza apuntó contra Georgina Barbarossa: "Dijo una gran pelotudez"

Georgina Barbarossa lanzó una polémica frase sobre la sexualidad de sus hijos al referirse al momento en que crecían sus mellizos Juan y Tomás, que hoy tiene 29 años.

"Yo pensaba que iba a tener algún hijo gay porque soy una madre fuerte. Hablé de esto en terapia. Pero tuvieron un padre muy presente, a pesar de que se fue cuando ellos eran chicos. Vivía rodeada de gays, así que cuando nacieron lo primero que les regaló mi marido fue una camiseta de River y una revista Playboy", comentó la actriz a revista Pronto.

Estas declaraciones rebotaron muy fuerte en la farándula y este medio se comunicó con Roberto Piazza, quien siempre se refirió a su sexualidad con plena libertad y fue muy crítico históricamente con respecto a este tema.

"Admiro a Georgina, me hace reír mucho, es una maravillosa actriz. Me admiro de admirarla, y me admiro de que todavía sigan diciendo tantas pelotudeces tanta gente. Cuando nací, me regalaron una pelota de fútbol. Jugaba al fútbol, a la escondida, pescaba, remaba. Hacia todo tipo de cosas. También me gustaba jugar con los trapos de mi mamá", comentó al comienzo de la nota.

Agregó: "No sé la sexualidad de sus hijos, no la conozco, no soy amigo. La he vestido, me parece maravillosa comediante. Pero decir eso me parece una pelotudez totalmente graciosa de su parte, cuasi inmadura al haberlo dicho. Quiero entender que quiso hacer un paso de comedia. Si no es así, es una idiotez, totalmente fuera de lugar". Para cerrar, fue tajante: "Hasta el más bruto de los brutos no lo tomará en cuenta, hay cosas más importantes para ponerse a pensar. Antes de abrir la boca, debería pensar un poquito. Hay gente que sufre bastante, mucho más de lo que la gente piensa. No es inteligente decir esto. Georgina, dijiste una gran pelotudez".