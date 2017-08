Ricky Martin ya tiene un enemigo

Ricky Martin es uno de los hombres más queridos del mundo de la música y no tiene enemigos públicos, pero esta vez cosechó uno. Es que en pleno rodaje de "El asesinato de Gianni Versace" en la serie "American Crime Story", Antonio D'Amico, quien fue pareja durante 15 años del diseñador italiano, hizo pública su disconformidad. Y se enfureció con la historia de ficción y con el puertorriqueño, quien tomó el rol de amante de Versace.





"Esto no muestra ni un rastro de realidad", dijo D'Amico a "The Guardian". "La foto de la escena de Ricky Martin sosteniendo el cuerpo en sus brazos es ridículo. Quizás es una licencia poética del director, pero no es así como reaccioné".















El estreno de la historia está previsto para 2018, por FX. Edgar Ramírez será Versace y Penelope Cruz, Donatella Versace. Desde su sitio de D'Amico se encontraba dentro de la mansión que compartía con el diseñador el día que Andrew Cunanan disparó en las escaleras de ingreso. "Sentí como si se me helara la sangre. La casa tenía vidrios polarizados, así que no podía ver lo que sucedía", confesó. Ricky se encargó de responderle en una entrevista: "Es una serie y no un documental. Uno tiene que ser respetuoso, pero imprimir un sello propio".El estreno de la historia está previsto para 2018, por FX. Edgar Ramírez será Versace y Penelope Cruz, Donatella Versace. Desde su sitio de Instagram , la revista Entertainment dio un adelanto de cómo serán los personajes de la historia