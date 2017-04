Reeditarán el disco "Purple rain" de Prince con varios temas inéditos

El disco "Purple rain", uno de los más famosos en la carrera de Prince, publicado en 1984, será reeditado con el agregado de varios temas inéditos, según anunciaron las compañías NPG Records y Warner Bros. Records a través de un comunicado replicado por varios diarios estadounidenses.

La edición, que saldrá a la venta el próximo 23 de junio, contará con un CD extra titulado "From the vault & unreleased" que contendrá once canciones, entre ellas una versión instrumental de 1983 de "Father''s song", una de diez minutos de "We can F-k" y una composición titulada "Electric intercourse", que ya está disponible en las plataformas digitales.





También se prevé una edición de lujo que contará con un tercer disco, titulado "Single, edits & B-sides", con grabaciones extendidas y remixes, y un DVD llamado "Prince and the Revolution Live!", con uno de los últimos conciertos de la gira presentación de "Purple rain", en 1985, en Syracuse, Estados Unidos. Este trabajo cuenta con una remasterización realizada por el propio Prince en 2015 en Paisley Park, la residencia que además utilizaba como estudio.





Prince falleció el 21 de abril de 2016 a causa de una sobredosis accidental de opiáceos y, al momento de su fallecimiento, contaba con material como para publicar varios nuevos discos con canciones inéditas