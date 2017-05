¿Quién es Florencia Marcasoli, la supuesta amante de Federico Bal?

Para empezar, quienes no lo saben, Florencia no sólo fue novia de Fede hace tres años (aunque él, en su momento, nunca la blanqueó), sino que es la vedette favorita de Carmen Barbieri y la ex de su hijo que ella más quiso.









La increíble chica de revista, dueña de unas tremendas curvas y un talento sobre las tablas que vale destacar, salió con el joven actor durante 2014. Sin embargo, a los pocos meses, Federico comenzó una importante relación con Barbié Vélez y al parecer Marcasoli quedó en segundo plano.









De hecho, en febrero de 2015, pocos días antes de que comenzaran a circular las primeras imágenes de la hija de Nazarena y el hijo de Carmen juntos, Fede le declaró todo su amor a Florencia a través de varios mensajes. "Vos sos lo más importante de mi vida", decía una de las capturas de pantalla que hace dos años mostró la presunta tercera en discordia para dar a conocer la doble vida del actor.









En aquella ocasión, la figura de Brillantísima, Plumas en la Noche y La Gran Revista de Carmen​, entre otras tantas obras de Barbieri en las que participó, la joven le contestó a Federico: "No sé qué pasa entre nosotros. Lo único que sé, es que el tiempo pasa y si no te veo, te extraño. Lo único que sé es que te amo y no puedo dejar de sentirlo". Entonces Bal le respondió de la misma forma: "Florencia, nunca voy a poder olvidarte. Dejar de amarte, nunca".









Además de aquellos meses de amor e incertidumbre, Federico y Florencia se habrían dado una segunda oportunidad en las sierras este verano, cuando al parecer la pasión del hijo de Carmen con su ex compañera de baile (por Laurita) ya comenzaba a latir en su pecho.



De hecho, además de las confirmaciones de la propia Marcasoli y hasta de su novio, Esteban Bam Bam Morais, quien hace pocas semanas dijo en Intrusos (América, a las 13) que su pareja había mantenido un affaire con Bal durante el verano, varios testigos aseguran haber visto a la vedette y el actor casi todas las noches de la temporada en la noche cordobesa.



Prueba de ello fue la vez en que Federico se vio envuelto en una batalla campal adentro de un local de comidas rápidas de Carlos Paz y Flor estaba esperándolo en su camioneta, estacionada en la puerta del lugar. Es que, aquella madrugada se dijo que el hijo de Carmen se disponía a comprar comida para luego llevar a la vedette hasta su casa después de una agitada noche.







