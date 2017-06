Qué le reprochan sus fans a Julián Serrano

Oriana Sabatini y Julián Serrano se vieron envueltos, hace unos días, en rumores de crisis y separación.

Esto nació luego de que las fanáticas del actor y galán juvenil le reprocharon no mencionar a su novia en una entrevista.





PrimiciasYa.com se comunicó en su momento con una fuente cercana a Serrano quien desmintió cualquier tipo de crisis en la pareja. "Están bien los dos. Ayer Juli hizo varias notas todo el día y le preguntaron todo el tiempo por Oriana", explicó la fuente consultada por este medio.





El influencer es nuevamente noticia por otro polémico mensaje en Twitter después de aquel dominguero en donde hablaba de "pegarse un tiro".

Esta vez, Serrano mostró la foto de un billete de un dólar acompañado por la frase: "I am a piece of paper and i control your entire life" (Soy un pedazo de papel y controlo toda tu vida).