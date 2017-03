Qué dijo Chano tras el nuevo choque

"Por un lado está bueno, y la Polícia me trató bárbaro -destacó el músico, quien fue filmado por un testigo cuando hablaba con dos agentes de la fuerza-, pero se hizo una situación muy grande de un choque bastante común en este tipo de ciudades". No obstante, hizo un mea culpa: "Siempre que hice algo malo, cometí alguna contravención o algún delito me hice cargo", remarcó.