¿Qué dijo Calamaro de las corridas de toros, que armó tanto revuelo?

El cantautor Andrés Calamaro volvió a hacer declaraciones polémicas esta vez durante una entrevista que brindó al diario español El Mundo. Esta vez, el blanco de sus críticas fueron las organizaciones que defienden los derechos de los animales ya que aprovechó la ocasión para defender su pasión por las corridas de toros, deporte nacional en España .





Durante la entrevista explicó que está armando un libro de con 200 fotografías taurinas. "El mundo del toro me ofreció un respeto, una gratitud y una amistad, que son valores muy importantes", señaló.





Pinchado por el entrevistador, Calamaro les dejó un mensaje a los animalistas que critican las corridas de toros. "Que abran bien los ojos. Mientras mucha gente se muere de hambre, se gastan miles de millones de dólares en alimentar perros y cortarles el pelo. Ésa es una industria que conviene. Es perverso, porque además el cariño que le depositamos a un perro es el que le restamos a nuestras propias familias en algunos casos. Hay que pensarlo y mantenerse distante. Lo principal es intelectualizarlo, no creer en el eslogan. Aprender a ver en los más profundo, aprender a sentir. Si no, dedicarse a otra cosa".





Además, también se dirigió a los que opinan que la tauromaquía no es un arte. "A mí me parece tremendo que en internet sea un jurado de qué cosa es arte y qué cosa no. Como si hubiéramos escuchado tanta música, pintura y literatura como para decir con suficiencia que la tauromaquia no es arte. ¿Quién lo dice? ¿Picasso? No. ¿Orson Welles? Tampoco. ¿José Bergamín? ¿Manuel Chaves Nogales? ¿Ernest Hemingway? Ninguno de esos lo dice y Salvador Dalí tampoco. Y esos saben de arte.





También se refirió a su relación su su hija Charo, fruto de su relación con la actriz Julieta Cardinali. "La veo poco a mi hija. Soy un padre peculiar... Siendo cantante, hago muchas giras, grabo discos y viajo mucho. La hija vive con la madre y yo estoy acá, pero el mes que viene nos vamos a ver. También hay toda una vida por delante para que descubra la clase de padre que tiene. Según vaya madurando, sabrá si le gusta o no", expresó.