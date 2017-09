Posteó una foto de su primer modelaje

"Se nos acercó (Giordano) y me preguntó si quería estar en su desfile y nos llevaron a anotarme y ahí desfilé por primera vez. Después de eso hice catálogos para Paseo Alcorta y fue algo súper lindo porque uno ve tan lejano el mundo de los desfiles y de repente con 12 años estaba arriba de una pasarela nerviosa como nunca (se ríe)", agregó la rubia.

"Fue una re linda experiencia. Me acuerdo que la fui a saludar a Valeria Mazza y no podía creer que la estaba viendo en persona. Ella una diosa total, súper cálida, me abrazaba. Yo estaba veraneando con mi familia en Pinamar. Mis papás me fueron a ver al desfile en primera fila y era `EL´ evento´", cerró Sofía.