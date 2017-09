Por qué rodarán "múltiples versiones" del final de Game of Thrones

Los creadores de Juego de Tronos pretenden evitar las filtraciones de la octava, y última, temporada de la mítica serie prevista para el 2019, según informa el diario estadounidense 'The Morning Call'.



En una entrevista concedida al periódico, Casey Bloys, presidente de programación de la cadena HBO, ha revelado que se van a rodar varias versiones del final de la octava temporada. "Ellos [los productores] van a rodar versiones múltiples del final de la octava temporada para que nadie sepa de verdad qué pasará", ha señalado.



Según ha estimado Bloys, "es necesario hacerlo con una serie larga", ya que cuando se está rodando una película, "la gente lo sabe", y se pueden producir filtraciones. Con ello, planean contar con versiones diferentes "para que no haya una respuesta definitiva hasta el mismo final".



Incluso las propias estrellas de la serie tendrían que ver el último episodio para conocer el desenlace.



El pasado mes de agosto varios 'hackers' publicaron información y archivos relacionados con la serie 'Juego de Tronos' y otros documentos robados de HBO, al que demandaron un rescate millonario para no proseguir con la difusión de más datos.