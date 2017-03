Pettinato duda de la enfermedad del Indio Solari

"Jamás en la vida voy a creer nada del Indio. Ni que esté enfermo ni nada por el estilo, así me tiemblen sus manos delante mío. No le creo. Si estuviera enfermo creo que haría mejores canciones", arremetió, polémico en una nota para Clarín.





Según su visión, Solari miente "para elevarse a gloria superior y que todos los días lo lloren 200 mil personas. Para mí el verdadero genio es Skay. Punto. Y los peores discos de los últimos años son los del Indio Solari. Punto".





"El Indio escribe las mismas letras, y me doy cuenta de que no significan nada esas letras. No tienen profundidad. Su estilo es el del cadáver exquisito: escribo frases sueltas y las mezclo. Los surrealistas hacían eso", opinó Pettinato.





Recordemos que el Indio Solari reveló, durante el recital en Tandil en marzo del 2016, que "Mr. Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy". En octubre, volvió a referirse al tema en una entrevista con la revista Rolling Stone.