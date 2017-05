Pablo Millán vuelve a hacer café concert

Entre las nuevas propuestas que pueden encontrarse en la noche de Paraná, hay una que renueva el escenario local: El Club de la Risa, se trata de un espectáculo de café concert orquestado por Pablo Millán, con mucho humor como único condimento. La cita será este sábado, a las 21.30, en el Club Social de Paraná, con el auspicio de Diario UNO.





Cada vuelta de Millán a los escenarios provoca en su público, esa adrenalina que contagia con su particular humor, mezclando cuadros musicales, sketchs y el despliegue de vestuarios. En esta oportunidad lo acompañará el actor transformista Andrés Aspitia. Escenario dialogó con Millán sobre su regreso al café concert.









–¿Qué se siente volver al café concert?

–Sin duda el café concert es mi primer amor, empecé hace 30 años con un show de ese estilo, donde era total el contacto con el público. Yo siento que al proponer este tipo de espectáculos estás en carne viva, sin filtro; al estar tan cerca de la gente y dar la posibilidad de ese ida y vuelta tan cercano no tenés resguardo; o es blanco o negro, sin grises. Se produce una química maravillosa, la idea es que al rato el público sienta que estamos en el living de casa pasándola bien, distendido, un humor popular y directo e interactivo sin duda en un alto porcentaje. Volver a ese estilo es muy lindo y reconfortante, no tengo otra manera de festejar estos 30 años de carrera. Siento que hay público que no va al teatro o prefiere esta versión mía. Yo llegué a Paraná hace más de 15 años, planté esta idea y me fue muy bien.









—¿Qué es lo que más te gusta de este género?

—El estar cerca del público, el sentir el contacto y darme cuenta si la están pasando bien. El teatro tiene otra magia, la puesta es más cuidada, la distancia entre el artista y público es mayor, eso te da la posibilidad de filtrar de cuidar; y hay cosas que con una buena puesta pasan inadvertidas. Acá es verdad absoluta y todo tiene que hacerse de manera impecable por se ve hasta el mínimo desacierto.









—¿Qué es lo que va a encontrar el público en El club de la risa?

—El club de la risa es un show donde hago un repaso de lo vivido, hablo de cosas cotidianas y sobre todo pasamos por todos los géneros musicales; en este caso me acompaña un artista invitado que es un genio Andrés Aspitia, es un actor, bailarín maravilloso que conocí haciendo temporada en Carlos Paz en 2015 y me gusta su trabajo, creo que tiene y propone un humor muy diferente al mío, pero lo genial es que podemos convivir y presentar cada uno lo suyo. Solo nos encontramos dos veces en el show, después es un ping pong entre sus cuadros y los míos. La gente se divierte a pleno y participa quien quiere, no se obliga a nadie. Quiero aclarar que es para todo público, porque los hombres creen que ya no trabajo para ellos; me encasillaron en las fiestas de mujeres y me cuesta mucho que sepan que sigo laburando para toda la familia, desde el nieto al abuelo, desde la madre a la hija.









—¿Va a ser una sola función o vas a seguir presentando este show?

—La idea es hacer varias funciones, una o dos por mes en el Club Social de Paraná, y además salir de gira por el interior de Entre Ríos y Santa Fe; me gustaría recorrer muchos lugares con este show porque siento que tiene cien por ciento la esencia de Pablo Millán, este personaje bizarro y sentimental que hace 30 años se propuso divertir a la gente, sacarles una risa plena.