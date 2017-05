Otra vez Pampita se ve envuelta en un escándalo

¿Se repite la historia, pero al revés? El tema es el siguiente: según contaron en el programa "Pamela a la tarde", que se emite por Canal América, la actriz Giselle Itié, conocida en nuestro país por interpretar a Zípora en "Moisés y los diez mandamientos", está que trina contra su novio Guilherme Winter -Moisés para nosotros- y contra Pampita.









¿El motivo? Le llegaron fotos y comentarios acerca de la muy buena relación que hay entre los protagonistas de "Desearás al hombre de tu hermana", la película súper hot que encabezan.











Es que más allá de lo que ocurre dentro del set de filmación, que es por demás caliente porque así lo marca el guión, le contaron que Carolina Ardohain es una gran anfitriona de Guilherme, y que tienen muy buena relación fuera del trabajo. Cualquier parecido con Benjamín Vicuña (cuando estaba todavía casado con Pampita) y la China Suárez en la filmación de El hilo rojo... ¿es pura casualidad?









Es más, ella se siente insegura porque sabe por experiencia propia que su pareja mezcla la ficción con la realidad. Giselle estaba recientemente casada cuando conoció a Guilherme en las grabaciones de Moisés. "Me enamoré de él", le contó a Susana Giménez el año pasado cuando visitaron el living de la diva y detallaron los inicios de su historia de amor. "Pero antes de que pasara algo entre nosotros me separé", aclaró, dando a entender que no hubo infidelidad ni terceros en la relación.











Lo cierto es que trascendió que Giselle está en Brasil, pero dispuesta a venir a la Argentina para marcar de cerca a su novio. Inclusive no confía en Pampita, pese a que le contaron y le mostraron imágenes de que está muy enamorada de Pico Mónaco. Ella siente que la modelo provoca a su pareja y ya le advirtió a él que no quiere que esté tan cerca de ella.









***

Sinopsis de la película















Lucía (Mónica Antonópulos) y Ofelia (Carolina Ardohain) jamás hubieran sido amigas, les tocó ser hermanas.









Es el día de la boda de Lucía. Se casará con Juan (Juan Sorini), su pareja desde hace cuatro años. Carmen (Andrea Frigerio), la madre optimista y negadora, decide invitar a su hija Ofelia a la boda de su primogénita, queriendo poner punto final a la rivalidad entre las hermanas que llevan siete años sin saber una de la otra.









Ofelia llega a al casamiento acompañada por su pareja, Andrés (Guilherme Winter) , ambos viven aislados en medio de la selva amazónica. Las hermanas vuelven a encontrarse empujadas por deseos de otros. Vuelven así a quedar presas de esa trampa.









Ofelia vuelve más calma pero más animal, primitiva, libre y peligrosa. Lucía, fuerte y territorial, se siente poderosa aunque hay algo que no puede controlar: el deseo de su marido.









Ofelia y Juan se desean desde la primera mirada y así las hermanas se enfrentan a la naturaleza que las separó: Ofelia, la tormentosa, la frágil, también fue la más libre a la hora de explorar su sexualidad. Lucía siempre gozó a través de su hermana. La espió, fue voyeur y discípula.









El encuentro entre Juan y Ofelia comienza como una fantasía perturbadora en las mentes de los tres, hasta que los cuerpos piden unirse.









Las dos parejas viven una luna de miel compartida en "La soñada" casa del acantilado. Allí, el sexo entre Ofelia y Andrés, y, entre Juan y Lucía, se convierte en fuga, descarga y exorcismo pero las hermanas saben que están condenadas a desear a un mismo hombre.