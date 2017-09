Oriana Sabatini reaccionó tras la foto del paranaense Julián Serrano con Malena Narway

¿Pero ella no estaba con Paulo Dybala? Parece que la hija de Catherine Fulop no habría tomado del todo bien la foto de su ex caminando con su compañera de trabajo, mirá lo que hizo. La reacción de Oriana Sabatini al ver la foto de Julián Serrano de la mano con Malena Narvay.





Desde que se separaron ambos fueron muy cautos con sus declaraciones y aseguraron que terminaron en los mejores términos. Sin embargo, sus actitudes en las redes sociales dicen totalmente lo contrario y todo parece estar muy mal entre ellos. El fin de semana apareció una foto de Julián Serrano caminando de la mano con Malena Narvay y a Oriana Sabatini no le gustó nada. Aunque no dijo nada de forma explícita, la cantante se expresó a través de Instagram y dejó claro qué piensa de la nueva relación de su ex.