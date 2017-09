Nicole Neumann y Facundo Moyano fueron a ver el partido de la Selección

Desde un palco del Monumental, la modelo y el diputado del Frente Renovador alentaron al equipo de Jorge Sampaoli que no pudo ganarle a su par venezolano y sigue en zona de repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Rusia 2018.





Aunque ambos intentaron pasar inadvertidos, no lo lograron. El conductor Ángel De Brito publicó en su cuenta de Twitter una imagen de Nicole y Facundo en la cancha.





Nicole.jpg





Moyano y Neumann comenzaron a salir a finales de agosto. Su primera cita fue en un bar de Palermo. "Fuimos a comer como dos personas solteras que se van a conocer, nada más. Acepté la invitación porque me parece una persona interesante. Fuimos solos", aseguró la modelo.





Luego, se filtró en los medios un video en el que ambos aparecían en un ascensor de un edificio. "Me pareció un bajón, una violación absoluta a la intimidad. No está bueno no poder respirar sin que trascienda", declaró Nicole enojada.









Embed Estan todo el dia juntos? Cdo labura moyano? pic.twitter.com/p5jyCZdlLv — Yanina Latorre (@yanilatorre) 6 de septiembre de 2017