Nicolás Vázquez rompió el silencio y se quebró al hablar de la muerte de su hermano

"Hace mucho que no estoy frente a una cámara. No soy yo, el que ustedes están acostumbrados", avisó, de entrada. Y agregó: "Mi vida cambió. Yo tengo que vivir con esto. Lamentablemente es parte de mi vida y lo tengo que ir aceptando de a poco. Soy otro. Hoy tengo que sostener a mi vieja y a mi hermana y a muchos seres queridos".

Su hermano Santiago falleció el 16 de diciembre, mientras estaba de vacaciones en Punta Cana. Tenía sólo 27 años. Una semana antes, Nico se había casado con Gimena Accardi (32), la mujer de su vida. "Hoy todo es sentirme bien segundo a segundo. Me permito quedarme en mi casa, tener mi espacio. No planifico mucho. Siempre hablé de amor y traté de hacer las cosas bien. Pero uno aprende a bajar más el pie del acelerador. El martes con mi vieja almorzamos y lloramos juntos", ejemplificó, intentando explicar cómo son hoy sus días.

Además, Vázquez reveló que para salir del pozo se apoyó en el psicólogo Gabriel Rolón, con quien comenzó un tratamiento. "Me ayudó mucho la terapia. Me equilibró bastante y me ayudó a tratar de entender todos los días. No termina nunca esto. Me levanto y me voy a dormir pensando en él (por su hermano). Es inevitable. Sobre todo con la relación que tenía con él, que era tan especial", afirmó. Y sumó: "En ningún momento me enojé ni dije por qué a nosotros. Me enojé con el de arriba, yo que soy muy creyente. Traté de entender por qué y para qué".