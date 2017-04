Este jueves y a través de un video, Netflix le comunicó a sus usuarios que a partir del 1 de julio eliminará ocho series muy populares. ¿Cuáles son?: Prison Break, Modern Family, American Horror Story, Bones, Glee, Sons of Anarchy, 24 y How I Met Your Mother.





La noticia generó indignación en los usuarios y muchos de ellos amenazaron con cancelar su suscripción.