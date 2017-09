Nati Jota salió a bailar y terminó en la comisaría con una amiga

Nati Jota fue a bailar el sábado a la noche con amigas pero terminó en la comisaría ya que una chica le había robado el celular y varios objetos personales a una amiga de ella.





La co-conductora de "En qué mano está", Telefe, y cronista de "ESPN Redes", relató lo que pasó en las redes sociales en la mañana del domingo.





Luego explicó lo que le pasó: "Estaba en un boliche con mis amigas y a una le robaron el celular. En un momento a la que le robaron el celular se acuerda que en un momento se le había acercado mucho una chica. Mi amiga se le acerca y dice: `fue ella´. La piba, que era china, decía que no tenía nada. Y ahí se acerca otra chica y dice: `estos dos celulares se le acaban de caer a esta chica´. Había soltado los celulares".





Embed Tipico, terminas en la comisaría porque una china le robo el celular a medio boliche. Buenas noches a aquellos que puedan irse a dormir. — NATI JOTA (@natijota) 10 de septiembre de 2017



Embed No aparece.Tmb le faltaba la billetera. 30' buscando.Bianca sospecha de una piba de rasgos chinos que andaba cerca.Le digo q está flasheando — NATI JOTA (@natijota) 10 de septiembre de 2017



"Después fuimos a la comisaría a hacer la denuncia. Las declaraciones tardan mucho y yo salí como testigo. Más allá de que me cagó la noche, no sé si por periodista o optimista y amadora de contar historias, le saco la parte positiva y está bueno vivir cosas diferentes y particulares. Me gusta mucho contar cosas entonces está bueno tener cosas para contar. Lo mejor de todo fue que el celular de de mi amiga apareció y quedó como una anécdota", agregó Jota.





Y cerró: "La que había robado fue esta chica que descubrimos con los celulares. Se la llevaron en patrullero y estuvo en el calabozo toda la noche. Después la liberaron porque no tenía antecedentes".