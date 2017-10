Natacha Jaitt involucró a Nancy Pazos en el "LatorreGate"

Ayer, la mediática morocha declaró por más de cinco horas en una indagatoria por la causa por extorsión que le inició el marido de Yanina Latorre. Según consta en el documento que trascendió desde el Juzgado Nacional en lo criminal y Correccional N° 40, Jaitt quedó imputada. Y en su declaración, dio algunos detalles de cómo habría sido el encuentro sexual del periodista con dos chilenos.

"Se comunica con ella (Jaitt) un tipo chileno, un poco más chico que ella, que le escribe por mensaje privado y le pregunta qué le pasaba por qué le escribía con temas de Diego. Le dice que lo iba a llamar por teléfono. Le pregunta qué había pasado, a lo que dice que él le había escrito a Yanina Latorre diciéndole que se tenía que hacer análisis y que se cuide porque un amigo y él tuvieron relaciones sexuales con Latorre, los tres", indica Jaitt, en una parte del documento filtrado acerca de lo que ocurrió ayer en Tribunales.

Y sigue: "Ahí (a Yanina) se le vino el mundo abajo, el amor, todo, casi se muere. Le cuenta dónde, lugar, el Hotel Faena, pero le dice que no había sido durante su relación. Que este pibe, el chileno le pide si se podía juntar con ella. Le pide que le diga las cosas como son. El chileno le dice que tuvo relaciones sexuales con un amigo y Latorre y él no sabe, pero que lo filmó con su teléfono. en principio le dio a entender como que lo habían robado el teléfono, pero que no obstante podía conseguir el video. Ahí se da cuenta que el chileno quería plata y que, en verdad, no era tan cierto lo del robo. El chileno le dice que que quería cinco mil por el video. No sabía qué moneda".