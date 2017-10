Murió Tom Petty

El músico estadounidense Tom Petty murió hoy, a los 66 años, tras sufrir un infarto masivo en su casa de Malibú, Los Angeles. Allí fue encontrado inconsciente el domingo a la noche y aunque fue trasladado de urgencia al UCLA Santa Mónica Hospital, llegó a la clínica con muerte cerebral. La noticia fue confirmada por TMZ, en horas de la madrugada, aunque previamente fue informado el deceso erróneamente por algunos medios.





Petty, quien se hizo famoso con su banda Tom Petty and the Heartbreakers a finales de los 70, tenía 66 años y acababa de terminar la gira por el 40 aniversario de la banda. El lunes pasado dio su último recital en el Hollywood Bowl, tras tres funciones agotadas.





En diciembre pasado, Petty había dicho que probablemente esa sería la última gira que haría. "Estamos todos en nuestros sesentas, tengo una nieta que me gustaría ver lo más que pueda. No quiero pasar toda mi vida de gira. Este tour me va a llevar lejos de casa por meses. Para una niña pequeña, eso es mucho tiempo", dijo a Rolling Stone.









Su carrera

Petty nació en Florida, en 1950, y solía contar que a los 11 años decidió que la música iba a ser lo suyo luego de toparse con Elvis Presley, que había viajado a su ciudad para filmar una película. "En mi cerebro tengo una imagen fija: miles de personas, un largo cortejo de automóviles y Elvis en un espléndido Cadillac blanco".







Sus primeros pasos profesionales los dio junto a una banda formada en 1970 y bautizada Mudcrutch (con quienes no llegaría a grabar un disco hasta 2008) y en 1975 armaría ya a The Heartbreakers, con quien un año más tarde editaría su primer álbum. Allí, canciones como "Rockin' Around (With You)" y "American Girl" (primera y última de la placa, primera y última también de la lista de temas de la gira con la que se despidió la semana pasada) y un clásico de su repertorio como "Breakdown", se ofrecieron como las primeras señales de advertencia.





"Yo quería algo que estuviera entre los Beatles y los Stones, aunque de una manera más orgánica como los Beatles. Aunque siempre pensé que Jagger era un gran líder para una banda, porque los Stones siempre tuvieron un buen show", confesó acerca de sus inicios, durante una de sus entrevistas con la revista Rolling Stone.







Lanzó tres discos solistas y 13 con Tom Petty and the Heartbreakers. También fue parte en los 80 del supergrupo de músicos británicos y estadounidenses Traveling Wilburys con Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison y Jeff Lynne.







En los últimos diecisiete años grabó solo tres con los Heartbreakers (The Last DJ, de 2002; Mojo, de 2010; Hypnotic Eye, de 2014) y honró a su primera banda Mudcrutch, editando dos discos con su nombre, en 2008 y 2016. El año pasado anunció su gira celebratoria por los 40 años en la música, con más de 50 shows en los Estados Unidos y apenas una en Europa, en el Hyde Park londinense