Murió Tita, la mamá de Silvio Soldán: tenía 102 años

Este martes al mediodía, a los 102 años murió Tita, la madre de Silvio Soldán, que estaba internada en el Sanatorio Güemes desde hace unos días por un problema respiratorio.

El conductor había trasladado a su madre hace tres años a un geriátrico: "Me ocupo permanentemente de ella. En su casa, con 4 enfermeras, no estaba tan bien atendida como ahora. La cuidan, la tratan bien, la miman y la atienden como a una reina. En unos días cumple 100 años y creo que está mejor así. Son 102 años muy pesaditos porque no ha tenido una vida muy tranquila, por eso tomé esta decisión", contaba Soldan en su momento.

Cabe destacar que en la tarde del lunes circuló en las redes sociales y varios medios la información de que la mamá de Silvio había fallecido.

PrimiciasYa.com se comunicó con el conductor y señalaba: "No es cierto, no sé dónde salió. Mi mamá está grave, en estado crítico, pero no falleció. Habrá sido alguna mala información".

Y ampliaba preocupado: "Está en estado crítico, se está apagando como una vela pero todavía no se fue".

Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó hace instantes con Alejandra Rubio, quien confirmó que Tita falleció este mediodía. "Recién hablo con mi papá (Cacho Rubio) y me da la triste noticia. Él está con Silvio en estos momentos acompañándolo".