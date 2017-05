Murió Chris Cornell, vocalista de Soundgarden y Audioslave

El vocalista Chris Cornell, que lideró los grupos Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog, ha fallecido a los 52 años en Detroit, Estados Unidos. Así lo ha confirmado su representante Brian Bumbery en un comunicado, en el que asegura que su muerte ha sido "repentina e inesperada". Su mujer y sus familiares han quedado impactados por la noticia y colaborarán en el esclarecimiento de una muerte que ha llegado por sorpresa.





Aunque comenzó su carrera como baterista, se convirtió en guitarrista y cantante años después. Según la revista 'Hit Parade' ocupa el cuarto puesto de la lista de mejores voces de la historia del heavy metal y el hard rock. Además, la revista 'Rolling Stone' le situó en el puesto número 9 de los mejores cantantes de la historia.

Pasó por varias bandas, pero la más conocida y la que le dio el salto a la fama fue Soundgarden, considerada uno de los mejores grupos de principios de los años 90 junto a Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chain y Red Hot Chili Peppers.





En 1990 creó la banda de rock Temple of the Dog, como tributo a su amigo fallecido el cantante Andrew Wood por sobredosis. El grupo se disolvió en 1992. Casi una década después, en 2001, creó Audioslave junto a tres exmiembros de Rage Against The Machine, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk. Seis años después, lo abandonó y siguió su carrera en solitario.





Con la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, el grupo se reunió de nuevo en un concierto el pasado 20 de enero para protestar por su elección. Era su primer concierto juntos en más de una década.

Chris Cornell también era conocido por sus colaboraciones en la banda sonora de varias películas, como 'Misión Imposible II', 'Coleteral', 'Casino Royale' y 'Los Vengadores'. Colaboró, además, canciones del famoso videojuego 'Grand Theft Auto: San Andreas'.





Hace 14 horas publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram.

Embed I'm the shape of the hole Inside your heart Una publicación compartida de Chris Cornell (@chriscornellofficial) el 17 de May de 2017 a la(s) 11:16 PDT