No todo es color de rosa en el mundo de las parejas. Se trate de famosos o no, todos los matrimonios pasan por momentos malos. Y, gracias a que no todos somos populares como Wanda y Mauro, los entuertos y discusiones no suelen ser captados en ningún medio digital y, mucho menos, uno que pertenezca a un completo desconocido, como es el caso.





Una escena que tuvo lugar durante la visita de Susana Giménez a Milán y que fue capturada por un fan, registró un presunto momento de tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en el que él, parece mandarla a "lavar los platos".





Un seguidor que se encontraba en el momento y lugar exacto (para él) grabó un video en el que se ve cómo la rubia se acerca a su marido para darle un beso y él la rechaza, con un ademán poco feliz, sin que esto desatara algún tipo de enojo en Wanda, quien continuó sonriendo.





¡Mirá el video!