Matías Attem tras recibir una carta documento de Connie Ansaldi: "Reconozco que lo que hice estuvo mal"

Furiosos con la conductora del ciclo y con la productora del programa, manifestaron a en diálogo con PrimiciasYa.com que hubo "irregularidades" y "favoritismos".

Lo cierto que Matías también tuvo un conflicto con Connie Ansaldi, quien era panelista del programa que llegó a su fin anoche, pero no fue a través de las cámaras sino que se dio desde Twitter.

"Desde el primer día que nos quedamos afuera, siempre nos llevamos mal con Connie. Ella estaba celosa y le molestaba que a nosotros nos convocaran para el debate, hasta un día se quejó con los productores porque nosotros íbamos casi todos los días y ella sentía que le quitábamos protagonismo", contó Matías en diálogo con este portal.

Y agregó: "Y hace unos días cuando hablaban de los ex participantes del programa, aquellos que habían generado conflictos, ella se puso a hablar de mí despectivamente tratándome de 'gordo violento'. Yo justo no estaba viendo el programa porque estaba en un evento y la gente me empezó a avisar a través de las redes sociales lo que ella decía de mí. Yo agarré y puse en mi cuenta que no estaba viendo el programa y publiqué su número de celular porque yo no tenía ganas de contestarle a ella. El tema que a ella le bombardearon el celular con mensajes... Reconozco que lo que hice estuvo mal y como periodista rompí una regla", reconoció.





cartadocumento.jpg



"Ella se molestó y me mandó un mensaje a mi celular diciéndome que me iba hacer juicio y ahora llegó la carta documento por daños y perjuicios y estoy con mis abogados siguiendo muy de cerca este tema. Ella después en las redes sociales empezó hablar mal de mí y Yanina, y eso también lo vamos a usar en su contra", indicó.





PrimiciasYa.com se comunicó con Connie Ansaldi para que dé su versión sobre lo sucedido y prefirió no realizar declaraciones. La audiencia se llevará a cabo el próximo martes 2 de mayo a las 13hs en una Oficina de Mediación Privada ubicada en calle Sarmiento al 900.